На российском сегменте МКС нашли два места утечки воздуха

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На российском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили два места утечки воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Утечку зафиксировали при наддуве отсека переходной камеры модуля "Звезда" до давления МКС.

"Первое место оперативно было заделано нанесением первого слоя двухкомпонентного герметичного состава "Герметалл-1". Второе место расположено на конусной части ПрК. Проводятся работы по подготовке к его герметизации", – уточнили в госкорпорации.

Сейчас давление на борту МКС стабильно. Утечка не угрожает безопасности экипажа и системам станции.

Астронавтов на МКС попросили укрыться в корабле и подготовиться к эвакуации 5 июня. Уточнялось, что утечка произошла в российском сегменте станции.