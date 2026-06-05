05 июня, 17:48Наука
На российском сегменте МКС нашли два места утечки воздуха
Фото: Getty Image/Universal Images Group/Universal History Archive
На российском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили два места утечки воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
Утечку зафиксировали при наддуве отсека переходной камеры модуля "Звезда" до давления МКС.
"Первое место оперативно было заделано нанесением первого слоя двухкомпонентного герметичного состава "Герметалл-1". Второе место расположено на конусной части ПрК. Проводятся работы по подготовке к его герметизации", – уточнили в госкорпорации.
Сейчас давление на борту МКС стабильно. Утечка не угрожает безопасности экипажа и системам станции.
Астронавтов на МКС попросили укрыться в корабле и подготовиться к эвакуации 5 июня. Уточнялось, что утечка произошла в российском сегменте станции.