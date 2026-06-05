Астронавтам на МКС приказали перейти на эвакуационный корабль

Фото: roscosmos.ru

Астронавтов на Международной космической станции (МКС) попросили укрыться в корабле и подготовиться к эвакуации из-за роста утечки воздуха в российском сегменте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на независимое агентство федерального правительства США (NASA).

В настоящее время российский экипаж пытается ликвидировать утечку в их части орбитальной лаборатории.

Ранее стало известно, что космонавты российского сегмента МКС Сергей Кудь-Сверчков, являющийся спецкором ТАСС, и Сергей Микаев приступили к первой в этом году внекорабельной деятельности. Для командира МКС-74 Кудь-Сверчкова это второй выход за карьеру, для бортинженера Микаева – первый.

Спустя время космонавты успешно завершили выход в открытый космос. Он продлился 6 часов и 6 минут. Изначально планировалось, что работы за бортом МКС займут 5 часов 27 минут, однако фактическая продолжительность превысила расчетную.

В ходе внекорабельной деятельности экипаж полностью выполнил поставленные задачи по научной программе полета. В частности, на модуле "Звезда" была смонтирована аппаратура эксперимента "Солнце-Терагерц", предназначенная для изучения солнечных вспышек.

