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23 июля, 15:31

Транспорт

Система автофиксации нарушений заработала на привокзальных площадях Шереметьево

Фото: 123RF.com/ongcaluck

Новую систему автоматической фиксации нарушений запустили на привокзальных площадях в аэропорту Шереметьево. Она заработала в зонах "Вылет" и "Прилет" терминалов В, С и D, сообщила пресс-служба авиагавани.

В аэропорту пояснили, что система функционирует в режиме реального времени и устанавливает такие нарушения, как проезд без оплаты сразу за впереди идущим автомобилем, сбитие "стрелы" шлагбаума и третий въезд в течение двух часов – превышение лимита бесплатных или льготных заездов за короткое время.

При этом система также передает информацию о транспорте, который покинул парковку с нарушениями, в онлайн-режиме. Данные поступают правоохранительным органам.

Ранее в аэропорту Махачкалы начала работать система распознавания по радужке глаза – первый биометрический комплекс "Взор". Ее внедрила российская компания "Азимут". Теперь доступ сотрудников в служебные помещения осуществляется по взгляду.

"Взор" способен фиксировать взгляд в движении – с расстояния до 1,5 метра. При этом точность распознавания не снижается из-за очков или контактных линз, а сам процесс занимает доли секунды.

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