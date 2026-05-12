Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет

Россияне смогут проходить на посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково по биометрии. Кабмин уже подписал постановление о соответствующем пилотном проекте, пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Планируется, что сервис запустят до конца первого полугодия 2026 года, сам эксперимент будет проводиться в 2026–2027 годах.

"Он коснется авиарейсов "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики", – говорится в сообщении.

По словам Григоренко, сейчас сервис находится в высокой степени готовности. Завершается подготовка инфраструктуры аэропортов.

Отмечается, что использование биометрии является добровольным. Для этого нужно заранее зарегистрировать свои биометрические данные в ЕБС.

Ранее сообщалось, что число автоматизированных кабин паспортного контроля в зоне прилета терминала С в аэропорту Шереметьево увеличили до 20. Мероприятия по расширению провели перед началом летнего сезона. Эти системы позволяют пассажирам проходить процедуру без необходимости обращения к пограничникам.