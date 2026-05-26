Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 16:33

Политика

Медведев пригрозил Зеленскому духом его деда-фронтовика

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому духом его деда, ветерана ВОВ Семена Зеленского после высказывания инициативы о перезахоронении останков украинских националистов в Киеве.

Семен Зеленский служил в Красной армии с 1941 года. Он был командиром минометного взвода и получил два ордена Красной Звезды. Войну он закончил в звании гвардии лейтенанта.

"Эй, урод в зеленом, не страшно, что твой дед ночью придет за тобой и задушит костлявой рукой? Или что щирі українці (искренние украинцы. – Прим. ред.) повесят тебя за утрату значительной части страны, припомнив происхождение и танцы с москалями?" – написал он в своем канале в МАХ.

Медведев выразил недоумение, почему руководители Украины, чьи деды сражались против фашистов и "всей душой ненавидели бандеровцев", склоняются перед нацистскими преступниками. Он также подчеркнул, что даже в Германии, где есть неонацисты, не решаются проводить государственные церемонии в честь Адольфа Гитлера, Мартина Бормана, Германа Геринга, Генриха Гиммлера, Йозефа Геббельса и их сподвижников.

"Так что у киевских дегенератов есть возможность отличиться!" – добавил Медведев.

Ранее Зеленский заявил о намерении перезахоронить на Украине лидеров Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) Андрея Мельника и Евгения Коновальца.

До этого депутат Европарламента от Австрии Гаральд Вилимски посоветовал украинскому президенту вернуться к шоу с игрой на пианино. Чиновник отметил, что высокомерие и навязчивость Зеленского "не знают границ". Более того, он подчеркнул, что мирные граждане Украины не заслуживают "такого хулигана".

Читайте также


политика

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика