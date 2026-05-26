Медведев пригрозил Зеленскому духом его деда-фронтовика

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому духом его деда, ветерана ВОВ Семена Зеленского после высказывания инициативы о перезахоронении останков украинских националистов в Киеве.

Семен Зеленский служил в Красной армии с 1941 года. Он был командиром минометного взвода и получил два ордена Красной Звезды. Войну он закончил в звании гвардии лейтенанта.

"Эй, урод в зеленом, не страшно, что твой дед ночью придет за тобой и задушит костлявой рукой? Или что щирі українці (искренние украинцы. – Прим. ред.) повесят тебя за утрату значительной части страны, припомнив происхождение и танцы с москалями?" – написал он в своем канале в МАХ.

Медведев выразил недоумение, почему руководители Украины, чьи деды сражались против фашистов и "всей душой ненавидели бандеровцев", склоняются перед нацистскими преступниками. Он также подчеркнул, что даже в Германии, где есть неонацисты, не решаются проводить государственные церемонии в честь Адольфа Гитлера, Мартина Бормана, Германа Геринга, Генриха Гиммлера, Йозефа Геббельса и их сподвижников.

"Так что у киевских дегенератов есть возможность отличиться!" – добавил Медведев.

Ранее Зеленский заявил о намерении перезахоронить на Украине лидеров Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) Андрея Мельника и Евгения Коновальца.

До этого депутат Европарламента от Австрии Гаральд Вилимски посоветовал украинскому президенту вернуться к шоу с игрой на пианино. Чиновник отметил, что высокомерие и навязчивость Зеленского "не знают границ". Более того, он подчеркнул, что мирные граждане Украины не заслуживают "такого хулигана".