Депутаты Госдумы будут сдавать телефоны перед входом в зал заседаний

Депутаты Госдумы перед входом в зал пленарных заседаний будут сдавать мобильные телефоны, сообщает газета "Ведомости".

Поводом для этого стал инцидент – в момент выступления руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева депутат Елена Драпеко разговаривала в зале по телефону. Председатель Госдумы Вячеслав Володин после небольшой паузы сказал, что "решение принято".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что аккредитованных фотографов думского пула не пустили в зал пленарного заседания для съемки с балкона. В Госдуме пояснили, что съемка изначально была предназначена для операторов федеральных каналов.

Позже Володин добавил, что при нахождении фотографов в Госдуме депутаты будут думать о том, как лучше выглядеть в кадре. Он также отметил, что чаще всего парламентариев фотографируют, когда они проявляют "не очень правильные черты характера". Например, зевают или "не то трогают или смотрят".

