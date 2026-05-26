Фото: ТАСС/Олег Елков

Роскомнадзор (РКН) опроверг сообщения о сборе IP-адресов пользователей операторов связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подобные публикации ранее появились в СМИ. В РКН объяснили, что операторы связи предоставляют данные об IP-адресах, которые оператор связи назначает используемому им и его пользователями на сети оборудованию. При этом данные о принадлежности конкретному человеку этого оборудования или IP-адресов, то есть данные о пользователях, в ведомство не передаются.

До этого сообщалось, что операторы связи, которые не предоставили властям данные об IP-адресах своих абонентов, начали подвергаться штрафам. В частности, как указывал РКН, ведомство оштрафовало уже около 85 телекоммуникационных компаний.

Эксперт Ярослав Шицле напомнил, что невыполнение требований грозит несколькими административными правонарушениями в зависимости от характера и обстоятельств. Например, за первое непредоставление сведений грозит штраф до 500 тысяч рублей, а за повторное – до миллиона рублей.