08 мая, 15:51

РКН опроверг ограничение доступа к ресурсам GitHub

Доступ к платформе GitHub, которая позволяет разработчикам создавать, хранить, управлять и совместно использовать свой код, не ограничивается Роскомнадзором (РКН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что пользователи GitHub в России начали сталкиваться с проблемами с соединением и подключением. Проблемы фиксируются с 5 мая.

"В связи с появившимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается", – подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее РКН опроверг планы заблокировать популярные иностранные видеоигры от Electronic Arts и Take-Two Interactive, включая серии Sims, Battlefield, FIFA, Grand Theft Auto и Red Dead Redemption. Как указали в ведомстве, для блокировки игр нет оснований.

