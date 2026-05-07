Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Новости

07 мая, 16:55

Технологии

РКН не смог внести юмористический портал "ЯПлакалъ" в реестр запрещенных сайтов

Фото: 123RF.com/wasansos1

Роскомнадзор не смог внести популярный развлекательный портал "ЯПлакалъ" в реестр запрещенных, так как в решении не были указаны конкретные материалы, опубликованные на сайте. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

Решение Чертановского районного суда Москвы в отношении портала поступило РКН 6 мая. Согласно документу, на портале были опубликованы юмористические высказывания, которые "можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности".

В материалах дела фигурировала в том числе главная страница портала. Однако суд не указал ни конкретные материалы, признанные запрещенными, ни ссылки на страницы сайта, где они размещены. В ведомстве пояснили, что направят в суд запрос для уточнения конкретных страниц.

Ранее столичный суд оштрафовал разработчика ИИ-чат-бота Character.ai на 7,5 миллиона рублей по статье о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Компании предстоит выплатить сначала 4 миллиона рублей, а затем еще 3,5 миллиона.

судытехнологии

