Суд в Москве оштрафовал ИИ-чат-бот Character.ai за пропаганду ЛГБТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Таганский суд Москвы оштрафовал разработчика ИИ-чат-бота Character.ai на 7,5 миллиона рублей по статье о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал компанию Character Technologies виновной по части 4 статьи 6.21 КоАП РФ и назначил штраф в размере 4 миллионов рублей по одному протоколу. По второму аналогичному делу суд дополнительно обязал организацию выплатить еще 3,5 миллиона рублей.

Ранее по той же статье на 8 миллионов рублей был оштрафован разработчик игры Roblox.

Также штраф в 700 тысяч рублей обязали выплатить соцсеть TikTok. Причиной стало то, что годовой отчет платформы за прошлый год не соответствует требованиям приказа Роскомнадзора № 47 от 2 апреля 2021 года.