Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

24 апреля, 10:45

Город

Участники реновации в Москве смогут подписывать документы на новое жилье онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Жители Москвы, участвующие в программе реновации, получили возможность оформлять основные документы по переселению дистанционно. Теперь подписывать бумаги на новое жилье можно онлайн с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый функционал появился в суперсервисе "Переезд по программе реновации". Сервис разработали совместно специалисты столичных департаментов градостроительной политики, городского имущества и информационных технологий.

"Для улучшения качества жизни москвичей город наращивает темпы реализации программы реновации. Так, с 2017 года переселение охватило уже около 260 тысяч горожан. Развитие цифровых сервисов позволяет сделать переезд удобнее и быстрее", – заявил Ефимов.

Через электронную подпись москвичи смогут удаленно принимать решение по предложенной квартире, а также подписывать договор на предоставляемое жилье. Это уменьшит необходимость личных визитов в центры информирования и ускорит согласование процедур.

Как отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, особенно полезен новый формат при многостороннем подписании, когда раньше требовалось присутствие всех участников процесса.

Если у жителя еще нет электронной подписи, оформить ее можно бесплатно через удостоверяющий центр "Электронная Москва". Уведомление приходит в личный кабинет на портале mos.ru и на электронную почту. После подачи заявки останется подтвердить личность и активировать подпись.

Сейчас сервис работает в пилотном режиме. Как уточнила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в апреле уведомления уже получили жители одного из домов на юго-востоке столицы. Пока опция доступна семьям, где все правообладатели совершеннолетние и не состоят на жилищном учете.

Между тем около 750 жителей 5 старых домов скоро приступят к поэтапному осмотру новых квартир по реновации в Солнцеве. Новостройка находится по адресу Боровский проезд, дом 1. Кроме того, на первом этаже откроется центр информирования по переселению.

