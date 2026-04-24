В РФ фиксируют жалобы предприятий на неплатежи от крупных заказчиков

Порядка половины предприятий РФ сталкиваются с неплатежами со стороны крупных заказчиков, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью радиостанции Business FM.

По его словам, крупные заказчики имеют возможность диктовать свои условия малому и среднему бизнесу. При этом не всегда субъекты малого и среднего предпринимательства готовы судиться и жаловаться на крупный бизнес.

"Потому что можно и вовсе потерять заказы в следующем каком-то цикле", – указал глава РСПП.

Ранее Шохин рассказывал, что в РФ существуют риски замедления экономического роста до нулевой отметки. По версии главы РСПП, если такая тенденция будет продолжаться, то инвестиции в основной капитал будут падать быстрее, чем прогнозные минус 0,5%. Снижение может составить до 1,5%.

Также Шохин призывал сохранить хороший темп инвестиций в основной капитал. В настоящее время нет позитивной динамики, хотя общий размер инвестиций составляет несколько десятков триллионов рублей.

