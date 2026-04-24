24 апреля, 15:28

Мэр Москвы

Сергей Собянин расширил круг участников хакатона "Лидеры цифровой трансформации"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Минимальный возраст участников хакатона "Лидеры цифровой трансформации" снизят с 18 до 16 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра Москвы, снижение минимального возраста поможет поддержать молодых талантливых IТ-специалистов.

Премия была учреждена в 2019 году. Она ежегодно вручается за разработку и внедрение новых цифровых продуктов и сервисов в Москве.

Принять участие в хакатоне могут команды до 5 человек. Победителями становятся авторы лучшего IТ-решения актуальной задачи, которым вручаются премии в размере 1 миллиона рублей. Также денежные вознаграждения получают команды, занявшие второе (600 тысяч рублей) и третье места (400 тысяч).

Задачи участникам хакатона ставят органы исполнительной власти и крупные отечественные компании. В прошлом году среди последних были "Газпромбанк.Тех", "Лаборатория Касперского", "Союзмультфильм" и другие.

"За 7 лет в конкурсе приняли участие больше 51 тысячи человек: IТ-специалисты из Москвы, других регионов России и 45 стран мира. Ожидаем, что снижение возраста участников в этом году увеличит число заявок примерно на 15%", – отметил Собянин.

Ранее глава города рассказал о планах создания инновационного IТ-колледжа на западе Москвы. Он появится в районе Филевский Парк и примет 8 тысяч студентов, которые станут специалистами по ключевым направлениям отрасли. При этом в обучении будут участвовать компании-партнеры, лидеры российской IТ-сферы.

