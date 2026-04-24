Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 15:22

Транспорт

Движение поездов на МЦД-2 изменится 25–26 апреля и в майские праздники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения поездов на МЦД-2 изменится 25–26 апреля и 1–3 мая. Об этом предупредила пресс-служба Дептранса.

В частности, на Рижском направлении на участке Площадь трех вокзалов – Тушинская в указанные даты ожидание составов увеличится до 1 часа 20 минут, а на участке Тушинская – Нахабино – до 1 часа.

В свою очередь, с начала движения до 07:00 поезда, курсирующие от Тушинской до Дмитровской, будут следовать в сторону Нахабино, а после 07:00 до конца дня – по тому же пути на участке Тушинская – Стрешнево.

Еще часть вагонов со стороны Нахабино будут ходить укороченными маршрутами до и от Тушинской и Павшино, а поезда дальнего пригорода – до и от Нахабино.

В то время на Курском направлении интервалы увеличат до 30 минут, а большинство электричек со стороны Подольска укоротят маршрут до станций Площадь трех вокзалов, Курская и Гражданская.

Как уточнили в Дептрансе, в этот период совместно с ОАО "РЖД" будут проводиться работы по модернизации путевой инфраструктуры на станции Тушинская. В связи с этим пассажирам рекомендуется проверять расписание на сайте и в приложении перевозчика перед поездкой.

Еще одна корректировка запланирована в расписании пригородных составов, курсирующих по Курскому и Рижскому направлениям, с 25 апреля. Изменения вызваны ремонтными работами на участке Тушино – Подмосковная, где будут обновлены 3,4 километра пути.

В связи с этим с 01:00 25 апреля до 01:00 27-го числа и с 01:00 1 мая до 01:00 4-го числа были назначены технологические окна.

