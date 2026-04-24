Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

24 апреля, 10:48

Транспорт

Расписание поездов Курского и Рижского направлений изменится с 25 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Расписание ряда пригородных поездов, курсирующих по Курскому и Рижскому направлениям, будет скорректировано с 25 апреля. Об этом предупредила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Изменения вызваны ремонтными работами на участке Тушино – Подмосковная, где будут обновлены 3,4 километра пути. В связи с этим с 01:00 25 апреля до 01:00 27-го числа и с 01:00 1 мая до 01:00 4-го числа были назначены технологические окна.

В это время будет производиться демонтаж старого и укладка нового рельсошпального полотна, глубокая очистка щебеночного балласта, а также сварка и выравнивание путей.

МЖД призвала пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в графике пригородных электричек.

Еще одна корректировка запланирована в расписании составов на МЦД-3 с 24 апреля. Она необходима в связи с капитальным ремонтом путевой инфраструктуры на участках Сходня – Химки и Люберцы – Перово.

В частности, с 23:00 до 11:00 24-го, 25-го и 26-го числа на Казанском направлении интервалы между составами на участке от Люберец до Плющева увеличатся до одного часа, при этом движение будет осуществляться по одному пути в направлении "на Ипподром" и "в область".

Расписание электричек нескольких направлений изменится в Москве 25 и 26 апреля

