Четыре дополнительных поезда Казань – Москва назначены на майские праздники

Четыре дополнительных поезда по маршруту Казань – Москва назначены на майские праздники. Решение принято из-за высокого спроса, сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

В частности, поезд № 205/206 отправится из столицы Татарстана 30 апреля и 8 мая. Обратно он поедет из Москвы в эти же даты. Состав № 285/286 уедет из Казани 3 и 11 мая, обратно вернется 4 и 12 мая.

Поезд № 274/273 отправится из Москвы 29 апреля, 1, 3, 7 и 9 мая. Обратно из Казани состав поедет 30 апреля, 2, 4, 6, 8 и 10 мая. Между тем поезд № 272/271 отправится из российской столицы 27 апреля, 5 и 13 мая. Из Казани он уедет 28 апреля, 6 и 14 мая.

Ранее сообщалось, что Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назначит дополнительные остановки для электричек на Пасху и Вербное воскресенье. На Белорусском направлении такими станциями станут Здравница и Отрадное, на Павелецком – Чертаново, Калинина и Булатниково, на Рижском – Троицкая и Миитовская, а на Киевском – Алабино.