Расписание ряда пригородных поездов пяти направлений МЖД изменится в апреле

Расписание некоторых пригородных поездов Ярославского, Савеловского, Белорусского, Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД), включая МЦД-1, МЦД-2 и поездов "Аэроэкспресс", изменится в апреле из-за ремонта на ряде перегонов. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

На станции Бужаниново Ярославского направления МЖД с 22:00 31 марта по 07:25 1 апреля, в эти же часы 7–8 апреля, а также 1 и 8 апреля с 11:30 до 13:30 специалисты заменят два стрелочных перевода. На время работ движения по второму пути не будет, из-за чего изменится время отправления и прибытия, а также число остановок ряда поездов.

С 00:00 до 10:00 5 апреля на станции Москва-Бутырская Савеловского направления МЖД также планируется заменить стрелочный перевод. На это время движение поездов организуют по одному пути. Ряд электричек проследует по укороченному маршруту, а некоторые поезда выведут из расписания.

Монтаж балок пролетного строения в рамках капремонта Старосимферопольского шоссе у деревни Лукино городского округа Серпухов также повлечет за собой технологические окна на Курском направлении МЖД. В период с 13:30 до 15:20 2, 3 и 6 апреля приостановят движение составов на участке от Серпухова до Шараповой Охоты.

Кроме того, ремонтные работы пройдут на первом пути перегона от станции Вербилки до станции Соревнование 1, 3, 7, 10, 14, 15, 20, 22 апреля с 11:30 до 13:40. Аналогичные технологические окна назначены с 01:30 до 05:30 1–4 апреля на втором пути перегона Москва-Бутырская – Бескудниково, с 03:00 до 05:10 14, 16 и 18 апреля на втором пути от Катуара до Икши, а также на втором пути от Лобни до Катуара с 01:00 до 05:00 27–30 апреля.

Также на расписании поездов скажутся ремонтные работы на втором пути от Подольска до Люблино-Сортировочное-Северное в период с 31 марта по 1 апреля, 2–3, 12–13, 18–19, 27–28, 29–30 апреля. На первом пути этого же участка работы пройдут 5–6, 9–10,19–20, 23–24 апреля. Окна назначены преимущественно в ночные часы, в интервале между 00:00 до 05:00.

Ранее на МЖД открылась новая тяговая подстанция "Бутово", призванная усилить энергоснабжение МЦД-2. Мощность сооружения, расположенного рядом с одноименной платформой, достигает 24 МВт. Подстанция оборудована новейшими отечественными технологиями, включая микропроцессорную автоматику и систему телеуправления.