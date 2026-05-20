20 мая, 13:00

РФС запустил в MAX сервис для зрителей суперфинала Кубка России

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Российский футбольный союз (РФС) запустил в мессенджере MAX сервис для зрителей суперфинала Кубка России. Чат-бот называется "Кубковый помощник | Матч-центр".

Сервис позволит футбольным фанатам первыми узнать новости о матче между московским "Спартаком" и "Краснодаром", увидеть карту стадиона, отправить пожелания игрокам, получить фото профессионального фотографа, а также поучаствовать в розыгрышах призов.

Чтобы принять участие в розыгрышах, пользователи должны быть подписаны на официальный канал РФС в MAX. После выполнения этого условия необходимо нажать кнопку "Участвовать" в чат-боте.

Некоторые участники получат возможность присоединиться к параду команд после матча, выиграют билеты на Суперфинал, мяч с автографами игроков, смартфон, наушники и сертификат в спортивный магазин.

Матч между "Спартаком" и "Краснодаром" пройдет в воскресенье, 24 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

Ранее директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил, что новая квота билетов на суперфинал Кубка России по футболу скоро снова появится в открытой продаже. Он отметил, что все они будут распроданы полностью, так как за последние дни спрос превысил предложение почти в 10 раз.

До этого продажу билетов на суперфинал приостанавливали из-за очень высокого спроса. Количество запросов в секунду было намного выше привычных показателей. Через некоторое время продажу возобновили.

