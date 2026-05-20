20 мая, 13:15

Город

Жильцы 16 старых домов в Новогирееве переехали в новые квартиры по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жильцы 16 старых домов в Новогирееве переехали в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает пресс-служба градостроительного комплекса.

Заммэра Москвы рассказал, что с 2023 года, когда начала реализовываться программа реновации в районе Новогиреево, под заселение было передано 5 новостроек. С этого момента около 1,2 тысячи семей перебрались из 16 старых домов в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. Однако, по словам Ефимова, в одном здании еще не все переехали.

Всего по программе реновации в Новогирееве должны расселить 72 дома, благодаря чему новое жилье появится у еще более 16 тысяч человек. Переселение организовано волнами: после переезда жильцов в новостройки старые дома сносят, а освободившуюся территорию используют для возведения нового жилья и инфраструктурных объектов.

В столичном департаменте градостроительной политики уточнили, что после расселения жильцов 16 старых домов будут демонтированы. На их месте возведут новостройки с благоустроенными дворами. В подъездах специалисты смонтируют лифты, а также оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов.

Для комфортного переезда город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль. Услугу "Помощь в переезде" можно оформить с помощью портала mos.ru или в центре информирования по переселению.

Помимо этого, как уточнили в столичном департаменте информационных технологий, на mos.ru в суперсервисе "Переезд по программе реновации" доступна инструкция, которая поможет подготовиться к переезду. В частности, жильцы смогут узнать, как происходит этот процесс и какие документы нужны. Также горожане могут настроить параметры, благодаря которым удастся ознакомиться со сценарием будущего переселения в зависимости от конкретной ситуации.

Ранее жилой дом по программе реновации возвели на Судостроительной улице на юге Москвы. Здание общей площадью порядка 25 тысяч квадратных метров расположено по адресу Судостроительная улица, дом 5. Новостройка включает в себя 2 корпуса, в которых находится 240 квартир общей площадью свыше 14 тысяч "квадратов".

В доме есть подземный паркинг. На первых этажах находятся лифты, комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок. Во дворе сделали детские и спортивные площадки, а также зоны для спокойного отдыха. Все квартиры имеют улучшенную отделку и подключены ко всем коммуникациям. Кроме того, комнаты оборудованы датчиками дыма.

