20 мая, 13:29

Политика

Путин встретился с китайским инженером, которого видел еще ребенком

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин в рамках своего визита в КНР встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого видел еще ребенком во время своего первого прилета в Китай в июле 2000 года.

Российский президент и Пэн Пай провели беседу в государственной резиденции "Дяоюйтай". В начале диалога Путин поделился впечатлениями об их первом знакомстве, назвав его приятным.

Также Путин выразил положительные эмоции по поводу решения инженера получить образование в российской столице и порадовался его успешной карьере в Китае после учебы в РФ.

Не обошлось и без юмора. В частности, глава РФ пошутил о московском климате.

"Насколько я понимаю, вы родом с юга Китая. Москва не отличается такой теплой погодой, но, надеюсь, что для вас были созданы хорошие, дружеские условия, теплая атмосфера", – сказал Путин, пожелав инженеру дальнейших успехов, и пригласил его снова посетить Россию.

Пэн Пай, в свою очередь, поделился, что считает Москву своим вторым домом, а образование, полученное там, – главным вкладом России в его жизнь. Он также пожелал Путину здоровья и подарил фарфоровый сервиз из Хунани.

В конце он поблагодарил российского президента за уникальную возможность встретиться с ним.

"Очень-очень рад, что через 26 лет я еще раз увиделся с президентом Путиным", – сказал он по-русски, передает RT.

Путин прибыл в Пекин с рабочим визитом 19 мая. Его сопровождала делегация из 5 вице-премьеров, 8 министров, руководителей Центробанка, "Роскосмоса" и "Росатома", а также представители крупных компаний и банков.

Переговоры в узком кругу состоялись в Доме народных собраний в Пекине. Путин, начав беседу, обратился к Си Цзиньпину как к дорогому другу и напомнил, что 25 лет назад РФ и КНР подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, ставший основой для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Глава Китая, в свою очередь, подчеркнул важность создания более справедливой системы глобального управления. По его мнению, как постоянные члены Совбеза ООН и ведущие мировые державы, Пекин и Москва должны способствовать национальному возрождению.

