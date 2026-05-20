Дело возбуждено после травмирования школьников при обрушении балкона в Севастополе

Уголовное дело возбуждено после обрушения балкона в школе, которая расположена в севастопольском поселке Кача, и травмирования детей. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Ведомство выяснило, что в прошлом году данное образовательное учреждение было введено в эксплуатацию после капремонта.

На место происшествия уже выдвинулись следователи и криминалисты, которые выяснят обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, региональная прокуратура сообщила о начале проверки по факту случившегося. Ведомство выяснит причины ЧП. Для координации действий экстренных служб и полиции на место направился прокурор Нахимовского района Дмитрий Рейх.

Об обрушении балкона в севастопольской школе № 13 стало известно 20 мая. Губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что дети вышли на балкон, расположенный на втором этаже, для того чтобы сделать фотографии. В результате конструкция рухнула. Пострадали 10 детей, их доставили в больницы с травмами разной степени тяжести.

