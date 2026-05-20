Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 11:48

Общество

Москвичей предупредили об осенней погоде на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В начале следующей недели москвичей и жителей Центральной России ожидает полярное вторжение и осенняя погода. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным синоптика, в понедельник, 25 мая, в регионе ожидаются кратковременные дожди. Ночью будет от 8 до 11 градусов, а днем – 12–15 градусов, что сопоставимо с климатической нормой сентября.

В ночь на вторник, 26 мая, столбики термометров опустятся до отметки 5 градусов, а днем температура воздуха окажется в пределах 13–16 градусов, что на несколько градусов ниже климатической нормы.

Синоптики предупреждали о возвращении осадков в столичный регион уже в четверг, 21 мая. Кратковременные дожди с грозами прогнозируются в основном в области, тогда как в самом городе преимущественно обойдется без них.

Кроме того, специалисты рассказывали, что жара в столице сохранится до пятницы, 22 мая. В выходные, 23 и 24 мая, температура воздуха в Москве опустится до 20–23 градусов.

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика