20 мая, 12:04

Мошенники начали распространять фейковые телеграм-каналы об атаках БПЛА

Фото: 123RF.com/jubjob 1

Мошенники стали распространять через открытые домовые и районные чаты ссылки на фейковые телеграм-каналы, которые якобы предупреждают об атаках БПЛА. Об этом РИА Новости рассказали эксперты департамента защиты от цифровых рисков компании-разработчика F6.

Выяснилось, что аферисты под видом соседей вступают в домовые и районные чаты. Для этого они используют представленные в открытом доступе в Сети ссылки-приглашения. Затем мошенники пребывают в чате в "спящем" режиме, наполняя в этот момент профиль фотографиями. Эксперты объяснили, что это нужно для формирования видимости "живого" аккаунта и повышения доверия к странице.

После этого злоумышленники от имени участников чата начинают распространять ссылки на телеграм-каналы, которые якобы предупреждают об атаках БПЛА. Однако эксперты предупреждают, что аккаунты мошенников в домовых и районных чатах фейковые.

Специалисты также обратили внимание, что в названии фейковых каналов зачастую присутствуют слова "Радар" и "Москва", а на аватарках стоит символика столицы. Внешне каналы похожи на обычные аккаунты, которые созданы для оповещения об атаках БПЛА. Однако, по словам экспертов, они могут использоваться для кражи аккаунтов и мошенничества, а также для распространения ложных сведений.

В частности, в одном из каналов эксперты обнаружили, что в каждой публикации пользователям предлагают использовать телеграм-бот. Однако, как указали специалисты, таким образом аферисты получают доступ к данным аккаунта человека, а затем бот присылает фишинговую ссылку или вредоносный файл, при открытии которого устройство может быть заражено.

Эксперты посоветовали не переходить по ссылкам на каналы с оповещениями об атаках БПЛА из неизвестных источников и не подписываться на них. Кроме того, стоит обратить внимание на модераторов домовых и районных чатов. Специалисты рекомендуют отключить возможность добавления пользователей по общедоступной ссылке-приглашению.

Ранее столичный Депздрав предупредил о мошенниках, которые звонят под видом сотрудников поликлиник и приглашают на сдачу анализов, а потом просят назвать код из СМС. Злоумышленники называют это "номером очереди" для прохождения процедуры у специалиста.

В департаменте напомнили, что сотрудники московских поликлиник никогда не запрашивают коды из СМС и личные данные по телефону. Это делают только аферисты с целью получения доступа к аккаунту на портале "Госуслуги".

