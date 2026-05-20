Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 12:44

Политика
Главная / Новости /

Песков: Россия продлит безвизовый режим с Китаем на 2027 год

Россия продлит безвизовый режим с Китаем на 2027 год – Песков

Фото: 123RF.com/eiyuwzhangjie

Россия зеркально продлит безвизовый режим с Китаем на 2027 год, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что такой формат въезда показал свою продуктивность.

Ранее Китай принял решение продлить безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Граждане России с обычными заграничными паспортами могут попасть в КНР без визы на срок не более 30 дней.

На этом фоне туристический поток из РФ в Китай в текущем году может вырасти на 30–40%, заявил руководитель комитета по международной деятельности Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Войтович.

Владимир Путин также указывал на рост встречных туристических потоков между двумя странами за счет безвизового режима. В прошлом году Китай посетили свыше 2 миллионов россиян, а Россию – более миллиона китайских граждан.

Китай продлит безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года

Читайте также


властьполитикатуризм

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика