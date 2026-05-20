Дмитриев сообщил о расширении сотрудничества РФПИ с Китаем

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ходе визита Владимира Путина в Пекин расширил сотрудничество с партнерами из Китая за счет новых соглашений. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В частности, достигнута договоренность с China Architecture Design&Research Group о сотрудничестве в сфере инфраструктурных и инвестиционных проектов в России и Китае.

Кроме того, совместно с Демонстрационной зоной Китай – ШОС и Российско-китайской гильдией коммерции планируется развивать совместные инвестиционные проекты в странах ШОС и содействовать выходу компаний на рынки РФ и Китая.

Также будет поддерживаться российско-китайское сотрудничество в сфере гражданской космической инфраструктуры совместно с Управлением Международного космического города Вэньчан и China Construction Eighth Engineering Division.

По словам Дмитриева, РФПИ реализовал с китайскими партнерами свыше 50 знаковых совместных проектов. При этом общий объем инвестиций в них превысил 800 миллиардов рублей.

"Новые проекты позволят решать комплексные задачи российско-китайского сотрудничества, углубляя его стратегическую глубину и создавая новые истории успеха", – отметил Дмитриев.

Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Основные мероприятия в рамках двухдневного визита запланированы на 20 мая. Сначала пройдет торжественная церемония встречи российской делегации на площади Тяньаньмэнь, после чего в Доме народных собраний состоятся переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Поездка российского лидера в Китай посвящена 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По итогам встреч в различных форматах ожидается подписание около 40 документов.