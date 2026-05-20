Институты Евросоюза достигли договоренности по торговой сделке с США

Фото: depositphotos/Varavin88

Институты ЕС пришли к соглашению по проекту торговой сделки между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Об этом заявила евродепутат Желяна Зовко по итогам переговоров.

"Я с гордостью объявляю, что Европе удалось избежать пагубной эскалации трансатлантических торговых противоречий и защитить европейские компании, инвестиции и миллионы рабочих мест по обе стороны Атлантики", – написала Зовко в соцсети X.

Депутат подчеркнула, что Европа не может позволить себе торговую войну со своим ближайшим стратегическим и экономическим партнером.

В начале мая президент США Дональд Трамп заявил о повышении импортных пошлин в отношении автомобилей и грузовиков из Евросоюза до 25%. При этом меры не затронут машины, произведенные европейскими компаниями на территории Штатов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что введение пошлин США станет для Евросоюза смертельным ударом из-за энергетического кризиса.