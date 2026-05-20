Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 05:00

Происшествия

Суд арестовал блогера Булаха за поездку на диване в центре Москвы

Фото: depositphotos/belchonock

Пресненский районный суд Москвы арестовал блогера Марка Булаха за поездку на диване на Патриарших прудах. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Инцидент произошел 16 мая на улице Малой Бронной. Блогер создавал помехи движению и проезду транспорта, двигаясь по дороге на диване, который был установлен на электросамокаты.

Суд назначил Булаху наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Ранее СМИ сообщили о задержании певицы Линды (настоящее имя – Светлана Гейман) в Москве. Оперативники пришли в компанию "Профит", владельцем которой является гендир издательства "Джем" Андрей Черкасов, находящийся в СИЗО по делу о мошенничестве.

Линду, предварительно, подозревают в том, что она вместе с директором компании "Профит" Дарьей Шамовой подделала бумаги и переписала на себя права на свои песни. До этого права были у продюсера Максима Фадеева.

Продюсер Линды оказался подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика