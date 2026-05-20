Рейтинг одобрения Трампа в США снизился до 35%

Фото: whitehouse.gov

Рейтинг одобрения американского президента Дональда Трампа в США снизился до 35%. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства Reuters и социологической компании Ipsos.

Таким обарзом, рейтинг Трампа упал на один процентный пункт по сравнению с результатами аналогичного опроса в начале мая.

Среди республиканцев рейтинг неодобрения главы Белого дома составил 21%, тогда как в начале президентства Трампа этот показатель составлял 5%.

Опрос проводился с 15 по 18 мая среди примерно 1,2 тысячи совершеннолетних граждан США.

Ранее Трамп заявил, что выбор вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио в качестве его преемников был бы "идеальным". Глава Белого дома также допустил, что Вэнс и Рубио могли бы составить "команду мечты" на выборах президента США 2028 года.

При этом Трамп подчеркнул, что это высказывание не означает официальной поддержки данных кандидатур, сами вице-президент и госсекретарь Штатов не заявляли о своих амбициях баллотироваться на пост президента.

