Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 23:20

Политика

Небензя назвал недопустимым отсутствие реакции ООН на атаки по АЭС "Бушер"

Фото: ТАСС/EPA/OLGA FEDOROVA

Двойные стандарты генсека ООН Антониу Гутерриша, который ни разу не отреагировал на атаки против иранской АЭС "Бушер", являются категорически недопустимыми. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза всемирной организации.

Дипломат указал, что станция неоднократно подвергалась прямым ударам в последние месяцы. Эти противоправные и безрассудные действия создали угрозу безопасности и здоровью российских специалистов, работающих на объекте, а также в целом поставили весь регион Ближнего Востока на грань ядерной катастрофы.

"В результате госкорпорация "Росатом" и сотрудники российских загранучреждений в Иране были вынуждены провести сложнейшую операцию по эвакуации граждан нашей страны с находящейся под обстрелами станции", – добавил Небензя.

Отдельно постпред прокомментировал удар по территории АЭС "Барака" в ОАЭ, подчеркнув недопустимость нападений на любые объекты мирного атома. Российская сторона категорически осуждает действия тех, кто нанес удар по станции.

Дополнительную обеспокоенность вызывают угрозы в адрес иранской энергетической инфраструктуры, отметил Небензя. Он возложил ответственность за нынешнюю эскалацию в Ближневосточном регионе на США и Израиль. При этом устранение первопричин конфликта является единственным путем прекращения эскалации напряженности в отношении Ирана.

В свою очередь, РФ готова оказать содействие политико-дипломатическому урегулированию конфликта между США, Израилем и Ираном.

"Призываем стороны отказаться от языка угроз и повышения ставок и немедленно вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования в целях выхода на устойчивое и долгосрочное решение", – заключил российский постпред.

США и Израиль обстреляли территорию АЭС "Бушер" 4 апреля, в результате погиб один из сотрудников атомной станции. При этом МАГАТЭ не выявило повышения уровня радиации, но выразило обеспокоенность инцидентом. Сразу же после ЧП "Росатом" начал эвакуацию российских специалистов.

Трамп отказался от ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политика

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика