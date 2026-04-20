"Росатом" завершил эвакуацию россиян с АЭС "Бушер"

"Росатом" завершил эвакуацию своих сотрудников с иранской АЭС "Бушер", заявил глава государственной корпорации Алексей Лихачев.

"Мы закончили эвакуацию, более 600 человек вывезли с начала военных действий, вывезли их в Россию", – цитирует его ТАСС.

По словам Лихачева, эвакуированные сотрудники "Росатома" сейчас восстанавливаются и отдыхают. На самой площадке АЭС осталось лишь 20 человек – все они добровольцы. Также еще четверо сотрудников находятся непосредственно в Тегеране.

США и Израиль обстреляли территорию АЭС "Бушер" 4 апреля, в результате погиб один из сотрудников атомной станции. При этом МАГАТЭ не выявило повышения уровня радиации, но выразило обеспокоенность инцидентом. Сразу же после ЧП "Росатом" начал эвакуацию российских специалистов.

