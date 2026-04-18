Форма поиска по сайту

Новости

18 апреля, 17:05

Политика

Лихачев заявил, что "Росатом" готов помочь с вывозом урана из Ирана

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Госкорпорация "Росатом" готова помочь с вывозом обогащенного урана из Ирана. Об этом в беседе с газетой "Страна Росатом" заявил глава компании Алексей Лихачев.

Он напомнил, что у Москвы уже есть позитивный опыт сотрудничества с Тегераном в этой области. Россия вывозила обогащенный уран по просьбе Ирана в 2015 году. По его словам, сейчас эта тема является основным и болезненным вопросом.

Лихачев добавил, что "Росатом" внимательно наблюдает за переговорами между представителями США и Ирана, а также за заявлениями американского лидера Дональда Трампа, особенно по поводу иранской ядерной программы.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявлял, что США до начала военной операции предлагали Ирану отказаться от обогащения урана сроком на 10 лет. По его словам, Вашингтон предлагал Тегерану организовать поставки бесплатного ядерного топлива.

Последнюю группу российских специалистов эвакуировали с иранской АЭС "Бушер"

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика