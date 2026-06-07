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07 июня, 09:28

Общество

В Рособрнадзоре предложили изменить формат домашних заданий

Фото: 123RF.com/dikushin

Домашние задания для школьников должны стать более практическими из-за развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, современные технологии стали вызовом для системы образования. Теперь задания для детей должны быть такими, чтобы нейросеть не смогла сделать их.

Музаев отметил, что это могут быть проекты или практика. Нужны задания, которые смотивируют школьника сделать что-либо самостоятельно.

Ранее Минпросвещения РФ ограничило число контрольных в школах. Они должны занимать не более 10% от общего объема учебного времени. Кроме того, из перечня убрали некоторые предметы.

Школьники стали чаще делать домашние задания с использованием нейросетей

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Сюжет: ПМЭФ-2026
образованиеобщество

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