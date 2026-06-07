В Рособрнадзоре предложили изменить формат домашних заданий

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Домашние задания для школьников должны стать более практическими из-за развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, современные технологии стали вызовом для системы образования. Теперь задания для детей должны быть такими, чтобы нейросеть не смогла сделать их.

Музаев отметил, что это могут быть проекты или практика. Нужны задания, которые смотивируют школьника сделать что-либо самостоятельно.

Ранее Минпросвещения РФ ограничило число контрольных в школах. Они должны занимать не более 10% от общего объема учебного времени. Кроме того, из перечня убрали некоторые предметы.