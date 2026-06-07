Пресс-секретарь "Сильной Армении" заявила, что люди в масках пытаются попасть в офис блока

Фото: 123RF.com/ivanoel

Неизвестные в масках пытаются попасть в офис оппозиционного блока "Сильная Армения" в Гюмри. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь организации Марианна Каграманян.

Она добавила, что ситуация уточняется. Адвокатов в здание не пускают.

Выборы в однопалатный парламент начались в Армении утром 7 июня. Там открыты 2,5 тысячи избирательных участков. Всего для участия зарегистрированы 16 фракций и 2 партийных блока.

В общей сложности в парламент должны избрать не менее 101 депутата. Предварительные итоги объявят 8 июня, а финальные – не позднее, чем на 7-й день.