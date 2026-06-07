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07 июня, 11:38 (обновлено 07.06.2026 13:42)

Политика

Пашинян заявил, что Армения объективно пока не готова к статусу страны-члена ЕС

Фото: Getty Images/Sean Gallup

Премьер Армении Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в ереванском районе Шенгавит заявил, что республика пока объективно не готова к статусу страны-члена ЕС. Его слова передает РИА Новости.

Армянский премьер указал, что референдум для определения продолжения участия Армении в ЕАЭС или начала процесса вступления в Евросоюз (ЕС) будет проводиться тогда, когда возникнет предмет референдума – или обращение республики для вступления в ЕС, или наличие у государства статуса страны-члена ЕС. Однако, как заявил Пашинян, ни одного из этих двух требований нет у Армении.

"Мы же объективно знаем, что не готовы к этому статусу, мы должны провести реформы. Мы спокойно продолжим путь реформ", – добавил он.

Кроме того, премьер заявил, что Армению не могут лишить статуса члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так как все решения в объединении принимаются консенсусом. Он также указал, что республика имеет право вето, как и все остальные страны-члены союза.

Пашинян отметил, что отношения между Арменией и РФ имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении. По его словам, определенные силы пытаются создать напряженность в диалоге между странами. Однако он считает, что этого сделать не получится, поскольку у него налажены тесные контакты с российским президентом.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил надежду, что им удастся обсудить все вопросы в отношениях с РФ в спокойной и конструктивной атмосфере после выборов в армянский парламент. По его мнению, отношения нуждаются в оздоровлении.

Мирзоян уточнил, что причин для напряжения в диалоге между странами нет. Он добавил, что стороны должны взаимно уважать суверенитет и право принимать самостоятельное решение.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян подчеркнул, что пока вопрос о референдуме для определения продолжения участия Армении в ЕАЭС или начала процесса вступления в ЕС не стоит на повестке. По его словам, республика будет продолжать совмещать отношения с двумя организациями, пока это возможно.

"Организации совместимы, но и мы говорили, что членство в обеих организациях несовместимо. Но тот уровень отношений, который мы имеем с ЕАЭС как страна-участник, и отношения, которые мы имеем с ЕС – мы уверены, что они совместимы", – заключил Григорян.

На выборах в парламент Армении также проголосовал католикос всех армян Гарегин II. Он посетил избирательный участок по месту регистрации. По его словам, он отдал голос за непоколебимость армянского государства.

"Мы совершили свой выбор с молитвой, чтобы Господь помог нашему государству быть непоколебимым, помог нашему народу преодолеть имеющиеся вызовы", – добавил католикос, чьи слова передает ТАСС.

Также проголосовал на выборах лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян. Он указал, что армянский народ устал от текущего правительства и хочет изменений.

‎"Сколько бы ни оказывали давления, они уже проиграли. Столько говорили о мире, что привели к экономической войне с Россией. А если экономики нет, то не будет и государства. Народ станет беднеть, банкротиться, терять все нажитое", – отметил Царукян.

Помимо этого, свой голос на выборах отдал член правления фракции "Сильная Армения", которой руководит бизнесмен из РФ Самвел Карапетян, и племянник лидера партии Нарек Карапетян. Он возглавляет предвыборный список блока "Сильная Армения".

Карапетян сообщил, что проголосовал за изменения, в рамках которых местные жители будут осуществлять реконструкцию страны без конфликтов.

"Перестроим Армению и сбросим с себя общий фон противоречий, превратим ее в сильную, развивающуюся, серьезную, активную страну, чтобы будущие поколения смогли ее укрепить", – сообщил он.

При этом лидер партии "Сильная Армения", который находится под домашним арестом, смог тоже проголосовать на парламентских выборах в Армении. К избирательному участку в Ереване его доставили правоохранители. Он призвал весь народ республики объединиться.

В свою очередь, пресс-секретарь блока Карапетяна "Сильная Армения" Марианна Каграманян на своей странице в Facebook сообщила, что представители правящей партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна постоянно совершают нарушения во время голосования на выборах. В частности, они приходят на избирательные участки со своими агитационными материалами.

Центральная избирательная комиссия, а также правоохранители, по словам Каграманян, бездействуют, ссылаясь на то, что они не могут контролировать происходящее. В связи с этим пресс-секретарь блока Карапетяна "Сильная Армения" потребовала от компетентных органов обеспечить законность избирательных процессов, в том числе в отношении агитационных материалов.

Выборы в однопалатный парламент начались в Армении утром 7 июня. Там открылись 2,5 тысячи избирательных участков. Всего для участия зарегистрированы 16 фракций и 2 партийных блока. В общей сложности в парламент должны избрать не менее 101 депутата. Предварительные итоги будут объявлены 8 июня, а финальные – не позднее, чем на 7-ой день.

Ранее Владимир Путин заявлял, что кризис на Украине начался с такой же ситуации, которая происходит в Армении, то есть с попыток ее присоединения к Евросоюзу (ЕС). При этом страны ЕАЭС попросили Армению как можно раньше провести референдум касаемо ее членства в ЕС.

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