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07 июня, 12:21

Город

Столичные библиотеки открыли летние читальни

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Библиотеки Москвы открыли летние пространства для чтения книг на улице. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала заместитель директора по библиотечно-информационному обслуживанию библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева Елена Кононова, летние читальни позволяют москвичам не только читать книги на свежем воздухе, но и общаться. В сквере библиотеки можно встречаться с друзьями.

В летнюю читальню посетители приносят свои книги и обмениваются ими. По словам заведующей отделом обслуживания и информационных ресурсов библиотеки Татьяны Гусляковой, часто горожане приходят с ценными изданиями, которые можно найти в фондах Центральной городской деловой библиотеки. Их относят под большой тент для защиты от солнца и дождя. Также каждый день новые книги приносят сотрудники.

Сквер для чтения есть и у Центральной городской деловой библиотеки. Каждый день на стеллаже появляются новые книги, за которыми проходят горожане всех возрастов.

Размещаются издания в архитектурных композициях в виде больших книжных шкафов из темного дерева. Рядом есть скамейки для чтения. Там же расположена сцена для проведения мероприятий. В центре находится двухметровый арт-объект из красного гранита в виде книги.

Литературный сквер предложила создать директор библиотеки Наталья Забелина. Она отметила, что такая инициатива мотивирует москвичей больше читать.

Кроме того, открытые пространства для чтения есть у Дома А. Ф. Лосева на Старом Арбате и на Триумфальной площади.

Ранее в столичных библиотеках появились станции самообслуживания. Они позволяют читателям быстрее получать книги, а сотрудникам – вести учет изданий в режиме реального времени.

Устройства оборудованы системой радиочастотной идентификации (RFID), поэтому книгу можно вернуть легко и быстро без посторонней помощи. Издания необходимо положить на платформу станции, отсканировать метку и ввести номер единого читательского билета. После этого сведения сразу попадают в профиль читателя. Также там можно и продлить срок пользования.

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