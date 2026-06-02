Путин заявил о важности издания "Библиотеки литературных шедевров" народов РФ в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Книжную серию "Библиотека литературных шедевров народов России" надо начать издавать уже в этом году. Такое заявление сделал Владимир Путин во время заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

Президент уточнил, что в нее войдут лучшие произведения национальных литератур, переведенные на русский язык. Эту серию надо сделать доступной для широкого круга читателей, подчеркнул Путин. По его словам, создание "Библиотеки литературных шедевров народов России" является одним из его поручений.

Он также напомнил, что страна осенью этого года впервые отметит День языков народов России. Это произойдет в день рождения поэта Расула Гамзатова – 8 сентября. Глава государства назвал символичным тот факт, что данная инициатива "стартует в Год единства народов России".

Кроме того, Путин на заседании предложил разделить филологические факультеты вузов. По его мнению, должны появиться отдельные факультеты русского языка и литературы. Он посоветовал брать пример с Крымского федерального университета имени Вернадского, где уже создан такой прецедент.