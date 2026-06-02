Москвичи смогут пройти квест во время книжного фестиваля "Красная площадь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи с 4 по 7 июня могут посетить XII книжный фестиваль "Красная площадь" и пройти квест с приложением "Мой id". Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Квест подготовлен специально для книжного фестиваля. Он позволит не только интересно и с пользой провести время, но и узнать больше о литературных жанрах.

Для участия в нем нужно скачать приложение "Мой id" и авторизоваться в нем с помощью учетной записи на портале mos.ru. После этого на главном экране следует нажать на кнопку "Книжный фестиваль "Красная площадь".

Чтобы пройти квест, необходимо найти и отсканировать шесть QR-кодов на навигационных стойках, которые размещены в шатре "Библиотеки Москвы" и рядом с малой сценой. Каждый QR-код соответствует определенному литературному жанру.

После сканирования кода на экране появится информация о том, какие произведения можно отнести к тому или иному жанру литературы и где можно найти соответствующие книги на фестивале. После сканирования всех QR-кодов участник может получить брендированный подарок. Для этого нужно показать экран с подтверждением сотруднику на единой кафедре обслуживания шатра "Библиотеки Москвы".

Книжный фестиваль "Красная площадь" проходит с 2015 года и приурочен ко дню рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка. Посетителей ждут свыше 400 издательств, тысячи книг, встречи с авторами, лекции, спектакли и концерты.

В 2025 году столичные библиотеки приняли 13,3 миллиона человек, а с января по март 2026-го – уже более 3 миллионов. Читальни стали не только хранилищами книг, но и творческими пространствами, где регулярно проходят встречи с писателями, музыкальные вечера и лекции.