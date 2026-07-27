Участники московских ярмарок передали в благотворительный фонд тонну продуктов

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участники московских ярмарок собрали свыше тысячи килограммов продуктов для благотворительного фонда "Дари еду". Из этого объема можно приготовить 1,6 тысячи горячих обедов для пенсионеров, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и других нуждающихся, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

К благотворительной акции присоединились фермеры из 15 российских регионов. Они привезли свежие овощи, выращенные на своих полях: морковь, картофель, лук, огурцы, капусту, свеклу, помидоры и чеснок. Также местные производители передали крупы, макаронные изделия, муку, сахар, соль, растительное масло, овощные и грибные консервы, томатную пасту и специи.

"Картофель, капуста, свекла, крупы, масло, консервы – из них наши повара приготовят 1,6 тысячи готовых обедов для пожилых людей, семей с детьми и людей с инвалидностью. Это живое доказательство того, что небольшие хозяйства могут заниматься благотворительностью", – рассказал основатель фонда "Дари еду" Игорь Шатунов.

В фонде подчеркнули, что готовые обеды не только обеспечивают подопечных полноценным питанием, но и выражают заботу и внимание. Многие из них живут в одиночестве и не могут самостоятельно готовить. Шатунов выразил благодарность фермерам за их участие, отметив, что их продукция поможет обеспечить сотни людей качественной, свежей едой.

Московские ярмарки уже не в первый раз становятся площадкой для благотворительных акций. Ранее здесь проходили мероприятия, приуроченные к Яблочному Спасу, и акция "Подвешенный мандарин", в рамках которых продукты передавали тяжелобольным детям, жителям новых территорий и многодетным семьям.

На московских ярмарках представлена продукция из более чем 40 регионов России. Участники получают торговые места бесплатно. Качество и свежесть товаров гарантируют производители, а перед тем, как попасть на прилавки, продукция проходит проверку специалистов государственной ветеринарной службы Москвы.

Ранее в Госдуме выступили с идеей о введении в российских магазинах программы фудшеринга для бесплатной раздачи продуктов за 2–3 дня до окончания срока годности.

Согласно инициативе, установить "социальные полки" предлагается для бесплатного доступа пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и малоимущих граждан к молоку, мясу, рыбе и другим продуктам. При этом такие магазины можно освобождать от уплаты НДС за благотворительную раздачу продуктов с истекающим сроком годности.