19 мая, 12:38

Общество

Более миллиона рублей направили на благотворительность после двух фестивалей в Москве

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Благотворительные заезды на автосимуляторах позволили собрать более миллиона рублей в рамках фестивалей "Московская весна" и "Пасхальный дар" цикла "Московские сезоны". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Полученные средства поступили в фонды поддержки участников боевых действий, воинам СВО и в благотворительные организации.

В частности, на фестивале "Московская весна" благотворительные инициативы были направлены на поддержку участников боевых действий. Всего по итогам фестиваля было собрано 663 500 рублей.

Деньги передали в два фонда – "Память поколений" и "Народный фронт. Все для победы!". Первый обеспечивает ветеранов боевых действий лечением и технологичными протезами, а второй оказывает помощь бойцам на передовой и людям, пострадавшим от боевых действий.

В рамках фестиваля "Пасхальный дар" соревнования по симрейсингу проходили на 12 площадках "Московских сезонов". Участники соревновались на обновленной виртуальной трассе, воссоздающей Москву и проходящей через 1-й Раушский переулок.

Пожертвования в размере 420 500 рублей были напрямую направлены в девять благотворительных фондов. В их числе – "Память поколений", "Живи", "Семья вместе". Также поддержка была оказана фондам "Онкологика" Мирославы Сергеенко, "Дари еду" и "Вера". Солидную часть составили пожертвования в фонды "Госпиталь дикой природы", "Собаки, которые любят" и фонд "Глобальный альянс содействия".

Помочь этим и другим проверенным организациям может каждый с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru. Он объединяет более 100 проверенных некоммерческих организаций столицы.

Ранее сообщалось, что московские волонтеры ежедневно помогают благотворительным фондам, поддерживая людей в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и бездомных животных.

Добровольцы собирают товары первой необходимости, помогают проводить творческие и спортивные занятия, культурные мероприятия, а также ухаживают за животными в приютах Москвы и области.

