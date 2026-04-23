Активисты юго-запада Москвы отправили 16 гуманитарных конвоев для бойцов СВО

Активисты юго-запада Москвы отправили бойцам СВО и жителям приграничья 16 гуманитарных конвоев с начала года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Посылки собирают исходя из пожеланий военнослужащих и соцучреждений. Поучаствовать в благотворительных акциях могут все желающие. Пункты приема открыты во всех 12 столичных округах.

Во время одной из последних поездок в Мариуполь добровольцы привезли бойцам маскировочные сети и бытовые принадлежности, собранные жителями района Южное Бутово. Воспитанники детского сада получили спортивный инвентарь, а жители старшего поколения – теплую одежду.

По словам организатора конвоя Тамары Лисицыной, активисты не только привозят необходимые вещи, но и стараются поддерживать местных жителей морально. Например, недавно детям из Мариуполя показывали спектакль с ростовыми куклами.

Пункты сбора в Южном Бутове находятся по адресам улица Поляны, дом 7, и аллея Витте, дом 5. Они работают в будние дни с 10:00 до 17:00.

Добровольцы района Ясенево передали в госпиталь Курска лекарства, расходные материалы и продукты питания. Также пациентам отправили 700 сладких подарков. Жители Курской области получили одежду, постельные принадлежности и средства гигиены.

Передать посылки в Ясеневе можно в аппарат совета депутатов по адресу проезд Карамзина, дом 13, корпус 1. Пункт открыт по будням с 09:00 до 17:00.

В Гагаринском районе работает объединение "Гвардия Земли". Участники плетут маскировочные сети, шьют постельное белье и отправляют бойцам детские послания. В прошлом году они передали свыше 16 тонн посылок. Четыре активиста даже получили медали "За бескорыстную помощь воинам России".

Пункт сбора в Гагаринском районе находится по адресу Ломоносовский проспект, дом 18. Он работает в будние дни с 10:00 до 16:00.

В Конькове действует центр гуманитарной помощи и патриотического воспитания фонда "Хранители добра". Добровольцы передают в зону СВО одежду, медикаменты, запчасти. Также активисты проводят мастер-классы. Центр можно найти по адресу улица Введенского, дом 27, корпус 2.

Ранее сообщалось, что центр "Я – доброволец" направил в зону СВО более 330 тонн гуманитарной помощи. Волонтеры также собирают аптечки, готовят сублимированные продукты и каждый день плетут маскировочные сети. А дети рисуют для военнослужащих рисунки.

