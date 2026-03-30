30 марта, 11:25

Общество

Центр "Я – доброволец" отправил более 330 тонн гуманитарного груза в зону СВО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 330 тонн гуманитарной помощи центр "Я – доброволец" отправил в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Центр регулярно оказывает помощь жителям новых и приграничных районов, а также участникам СВО. Волонтеры собирают грузы, производят сублимированные продукты, плетут маскировочные сети, формируют аптечки и другое.

Кроме того, в 15 штабах "Москва помогает" добровольцы принимают товары для военнослужащих. Затем они их сортируют и складывают в коробки для дальнейшей отправки адресатам.

Поддержка бойцов спецоперации и жителей приграничных и новых районов – это одна из главных миссий волонтерского движения на данный момент, сказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит. По его словам, тысячи людей объединяют усилия, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается.

Изначально команда центра "Я – доброволец" состояла из инициативных горожан, которые объединились для поддержки военнослужащих. Они создавали маскировочные сети, а с апреля 2024 года стали собирать гумпомощь.

Всего они отправили в зону СВО более 26 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. С прошлого года организация сотрудничает с "Мосволонтером", который проводит основной набор участников мастер-классов по изготовлению указанных изделий.

Руководитель центра Ирина Литвинова назвала главным условием для добровольца желание помогать, остальному научат на занятиях. Самой юной участнице 7 лет, а самой взрослой – 70 лет.

"Волонтеры плетут каждый день, без выходных и праздников. Был случай, когда на мастер-класс пришли 39 кадетов – было тесно, но каждый смог завязать свой узелок победы", – добавила она.

Литвинова уточнила, что дети также передают рисунки, письма и талисманы в виде чебурашек. Все это отправляется военным, чтобы они чувствовали заботу.

"Я – доброволец" активно развивает и другие направления волонтерства. Например, в рамках проекта "Фронтовые мастерицы" участники шьют антитепловизионные пончо, покрывала, карематы и подушки для госпиталей. Помощники проекта "СамоВар" сушат овощи и фрукты, делают сухарики и чипсы, супы и каши быстрого приготовления.

В рамках проекта "Живи" москвичи комплектуют аптечки первого и второго эшелонов для неотложной помощи. Добровольцы проекта "Вторая жизнь" собирают бывшие в употреблении стройматериалы, автомобильные шины, тенты и баннеры, которые затем передают в зону спецоперации для дальнейшего использования.

В 2026 году "Я – доброволец" намерен найти новые площадки для привлечения граждан к мастер-классам. Присоединиться к команде можно, подписавшись на центр в соцсети "ВКонтакте" или мессенджере MAX, а затем связавшись с координаторами.

Ранее сообщалось, что участница московских ярмарок Марина Дягилева регулярно отправляет военным овощи и соленья. Помощь направляется в воинскую часть, где служат ее земляки из Тамбовской области. Семья фермера поддерживает с подразделением связь, поэтому точно знает, что нужно бойцам.

обществогород

