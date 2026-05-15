Жители Рязанской области пострадали в результате атаки БПЛА

Жители Рязанской области пострадали в результате атаки украинских БПЛА на регион. Об этом сообщил глава области Павел Малков в мессенджере MAX.

Из-за падения обломков сбитого дрона повреждения получили несколько жилых домов. Кроме того, фрагменты упали на территории одного из предприятий.

Малков добавил, что работа ПВО в регионе продолжается. Другие подробности ударов уточняются.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации пяти украинских дронов, летевших в сторону Москвы в ночь на 15 мая. На месте падения обломков БПЛА работали специалисты экстренных служб.