02:08

Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Шереметьево

Фото: depositphotos/Feverpitch

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиация.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сейчас воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.

При этом ограничения сохраняются в столичном аэропорту Внуково. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Также два самолета не приземлились в аэропорту Внуково из-за ограничений по безопасности. Для временной посадки бортам пришлось уйти в Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

