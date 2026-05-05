05 мая, 16:27

Минтранс РФ напомнил о правах пассажиров при задержке рейсов из-за ограничений

При ожидании отправления авиарейса более 2 часов пассажиры имеют право на прохладительные напитки, при ожидании свыше 4 часов – на горячее питание. Об этом напомнила пресс-служба Минтранса России.

Кроме того, пассажирам рейса, задерживающегося более чем на 2 часа, положены 2 телефонных звонка или 2 сообщения по электронной почте. В случае длительной задержки перелета – от 8 часов днем и от 6 часов ночью – граждан должны разместить в гостиницах, уточнили в ведомстве.

В настоящее время столичный аэропорт Внуково не принимает и не отправляет самолеты. Авиагавань Шереметьево работает по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Кроме того, прием и выпуск воздушных судов не осуществляется в аэропортах Геленджика, Калуги и Костромы.

