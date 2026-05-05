05 мая, 14:20Транспорт
6 аэропортов России не обслуживают рейсы по соображениям безопасности
6 аэропортов России не обслуживают рейсы по состоянию на 14:00 по московскому времени. Ограничения введены по соображениям безопасности, сообщили в Минтрансе РФ.
Рейсы временно не принимают и не отправляют в аэропортах Геленджика, Домодедова, Жуковского (Раменское), Калуги (Грабцево), Костромы (Сокеркино) и Череповца.
Ространснадзор организовал усиленный контроль на местах. Инспекторы следят за тем, как авиакомпании и аэропорты обслуживают пассажиров, предоставляют ли им положенные услуги по федеральным авиационным правилам.
В аэропортах пассажирам раздают воду и мягкие коврики, работают бесплатные комнаты матери и ребенка. Авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано все спорные моменты решать в пользу пассажиров.
Ранее Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 10 БПЛА, летевших на Москву. Также уточнялось, что в Шереметьево может увеличиться время прохождения послеполетных формальностей по прилете из других стран. Это связано с усилением безопасности.
Кроме того, в Пулково предупредили о корректировке графика рейсов. Пассажирам порекомендовали сверяться с расписанием по онлайн-табло.