6 аэропортов России не обслуживают рейсы по соображениям безопасности

6 аэропортов России не обслуживают рейсы по состоянию на 14:00 по московскому времени. Ограничения введены по соображениям безопасности, сообщили в Минтрансе РФ.

Рейсы временно не принимают и не отправляют в аэропортах Геленджика, Домодедова, Жуковского (Раменское), Калуги (Грабцево), Костромы (Сокеркино) и Череповца.

Ространснадзор организовал усиленный контроль на местах. Инспекторы следят за тем, как авиакомпании и аэропорты обслуживают пассажиров, предоставляют ли им положенные услуги по федеральным авиационным правилам.

В аэропортах пассажирам раздают воду и мягкие коврики, работают бесплатные комнаты матери и ребенка. Авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано все спорные моменты решать в пользу пассажиров.

Ранее Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 10 БПЛА, летевших на Москву. Также уточнялось, что в Шереметьево может увеличиться время прохождения послеполетных формальностей по прилете из других стран. Это связано с усилением безопасности.

Кроме того, в Пулково предупредили о корректировке графика рейсов. Пассажирам порекомендовали сверяться с расписанием по онлайн-табло.

