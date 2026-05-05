Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 15:03

Транспорт

В России утвердили новый ГОСТ с требованиями к ИИ автомобилей

Фото: depositphotos/motortion​

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для контроля выбросов вредных веществ с помощью искусственного интеллекта (ИИ) в автомобилях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предварительный нацстандарт ПНСТ 1056-2026 "Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Мониторинг выброса вредных веществ в атмосферу. Общие положения" устанавливает требования к нейросетевому помощнику.

В частности, виртуальные системы должны анализировать ключевые параметры, включая индекс загрязнения атмосферы, уровень дымности и другие показатели, предоставляемые датчиками и специализированным оборудованием, для оперативного отслеживания выбросов, точного выявления источников загрязнения и прогнозирования их влияния на окружающую среду.

При превышении нормативов ИИ уведомит водителя, даст рекомендации по эксплуатации машины и передаст сведения операторам автопарков.

Новый стандарт поможет своевременно планировать техобслуживание, снижать экологические риски и формировать четкую отчетность. Документ вступает в силу 15 июня текущего года.

Между тем Росстандарт продолжает разработку ГОСТа для трехколесных транспортных средств с двигателем – трициклов. Они широко используются в странах Юго-Восточной Азии, в связи с чем при создании документа эксперты учитывают не только российские требования безопасности, но и опыт азиатских государств.

Однако, как указал глава ведомства Антон Шалаев, власти пока не определили, относить ли трициклы к транспортным средствам или к электрическим средствам индивидуальной мобильности.

Читайте также


транспорттехнологии

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика