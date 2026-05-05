В России утвердили новый ГОСТ с требованиями к ИИ автомобилей

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для контроля выбросов вредных веществ с помощью искусственного интеллекта (ИИ) в автомобилях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предварительный нацстандарт ПНСТ 1056-2026 "Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Мониторинг выброса вредных веществ в атмосферу. Общие положения" устанавливает требования к нейросетевому помощнику.

В частности, виртуальные системы должны анализировать ключевые параметры, включая индекс загрязнения атмосферы, уровень дымности и другие показатели, предоставляемые датчиками и специализированным оборудованием, для оперативного отслеживания выбросов, точного выявления источников загрязнения и прогнозирования их влияния на окружающую среду.

При превышении нормативов ИИ уведомит водителя, даст рекомендации по эксплуатации машины и передаст сведения операторам автопарков.

Новый стандарт поможет своевременно планировать техобслуживание, снижать экологические риски и формировать четкую отчетность. Документ вступает в силу 15 июня текущего года.

Между тем Росстандарт продолжает разработку ГОСТа для трехколесных транспортных средств с двигателем – трициклов. Они широко используются в странах Юго-Восточной Азии, в связи с чем при создании документа эксперты учитывают не только российские требования безопасности, но и опыт азиатских государств.

Однако, как указал глава ведомства Антон Шалаев, власти пока не определили, относить ли трициклы к транспортным средствам или к электрическим средствам индивидуальной мобильности.