Новые дорожные знаки появятся в России в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 2026 года в России появятся новые дорожные знаки, предусмотренные обновленным ГОСТом, рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Речь идет о вертикальном знаке "Стоп-линия", который будут устанавливать там, где нет возможности поставить традиционный горизонтальный указатель.

Кроме того, в стране появится знак "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности". Федяев отметил, что он позволит "поберечь машины" и повысить комфорт во время движения.

Также будет введен знак "Глухие пешеходы". Он даст водителям понять, что у участника движения есть ограничение по слуху. Депутат напомнил, что долгое время существовал знак "Слепые пешеходы", однако глухие и слабослышащие нуждаются в таком же внимании со стороны водителя. Эксперименты с использованием нового знака продолжаются уже почти 10 лет.

Федяев выразил надежду на то, что изменения помогут снизить аварийность на дорогах. Они вступят в силу с 1 января следующего года, уточнил он.

Ранее в ГАИ напомнили, что до 1 января 2026-го граждане, постоянно проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, будут обязаны заменить документы и государственные регистрационные знаки для автомобилей на российские. В противном случае управление таким авто будет приравниваться к вождению незарегистрированного транспортного средства.

