В России могут запретить выезд на дороги общего пользования на питбайках

Фото: ТАСС/Екатерина Ветохина

МВД России подготовило новые изменения в правила дорожного движения (ПДД), которые могут запретить выезжать на дороги общего пользования на питбайках (мини-мотоциклах, предназначенных исключительно для езды по бездорожью, обучения и трюков). Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление ведомства.

Законодательные изменения обсуждаются из-за роста числа погибших на питбайках, в том числе детей.

"Питбайки, эндуро, кроссовые мотоциклы и иная аналогичная техника не предназначены для движения по дорогам общего пользования. Они не подлежат постановке на государственный учет и, следовательно, к участию в дорожном движении не допускаются", – заявили в МВД.

В ведомстве заявили, что ответственность за нарушение нормы будет прописана в новом КоАП РФ. Проект в настоящее время готовит Минюст. Штраф за нарушение запрета будет составлять 5–15 тысяч рублей, при повторном — 20–30 тысяч рублей или обязательные работы.

Тем временем в России не планируется вводить полный запрет на использование электросамокатов на федеральном уровне. Депутат Госдумы Павел Федяев объяснил, что полномочия региональных властей позволяют в полной мере регулировать эти вопросы: вводить ограничения, устанавливать медленные зоны либо же полностью запрещать использование средств индивидуальной мобильности (СИМ).

При этом с начала года число аварий с участием СИМ снизилось в Москве на 59,8%. На столичных дорогах было зарегистрировано 297 таких ДТП, в которых четыре человека погибли и 310 получили ранения. Количество погибших и пострадавших в таких ДТП уменьшилось на 42,9 и 60,2% соответственно.

