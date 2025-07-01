Новые ограничения для курьеров на электросамокатах появились в Петербурге

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Новые ограничения для курьеров, которые для передвижения используют средства индивидуальной мобильности (СИМ), появились в Санкт-Петербурге. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов, сообщает ТАСС.

Согласно документу, скорость курьеров на СИМ при движении по пешеходным зонам, дорожкам и тротуарам снизится до 10 километров в час.

Кроме того, с 1 июля доставляющим товары работникам служб доставки запрещено передвигаться по участкам Гороховой улицы от Адмиралтейского до Загородного проспекта; Садовой улицы от набережной Мойки до набережной Фонтанки и канала Грибоедова; Кадетской линии от Университетской набережной до набережной Макарова на Васильевском острове и Среднего проспекта от набережной Макарова до Наличной улицы.

Ограничения коснулись Невского проспекта от Дворцовой площади до площади Александра Невского, Шпалерной улицы от Гагаринской улицы до площади Растрелли, Лиговского проспекта от Невского проспекта до набережной Обводного канала.

Вместе с тем с 15 июля все курьеры должны быть обеспечены электронными устройствами, которые смогут определять их местонахождение. Также станет обязательным нанесение идентификационных номеров на одежду, сумку и транспортное средство курьера, указано в документе.

С этого же дня компании и индивидуальные предприниматели, которые занимаются организацией доставки, должны начать создавать и вести реестр отправлений товаров курьерами в Санкт-Петербурге.

Запрет для курьеров на передвижение со скоростью более 10 километров в час ранее предлагал депутат Госдумы Алексей Нечаев. Парламентарий напомнил, что граждане жалуются на курьеров, которые передвигаются по тротуарам и паркам на скорости 30 километров в час.

Кроме того, кабмин рассматривал возможность приравнять электровелосипеды к мопедам, что подразумевает использование правой стороны проезжей части и необходимость получения прав.