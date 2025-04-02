В Москве прокатные электросамокаты и велосипеды оснастили обновленными номерами

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Все прокатные электросамокаты и велосипеды в Москве оснастили новыми укрупненными номерами, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его цитирует пресс-служба Дептранса.

Нововведение коснулось только столицы, подчеркнул вице-мэр, добавив, что благодаря этому станет проще идентифицировать нарушителей по камерам. Более того, цельная конструкция номеров сделает их более устойчивыми к вандализму: теперь их нельзя будет скрутить или повредить.

Вместе с тем Дептранс напомнил о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, пользователям разрешается передвигаться только по велодорожкам, а на тротуарах нужно уступать дорогу пешеходам.

Дорогу следует переходить пешком, ведя самокат рядом. Горожанам также рекомендуется использовать защитную экипировку и светоотражающие элементы. Кроме того, запрещается ездить вдвоем на одном самокате или в нетрезвом виде.

Ранее стало известно, что этой весной курьерам в России могут запретить ездить по тротуарам на электровелосипедах. Правительство рассматривает возможность приравнять этот вид транспорта к мопедам, что подразумевает использование правой стороны проезжей части и необходимость получения прав.

Также в стране могут поднять минимальный возраст для езды на велосипеде по автодорогам с 14 до 16 лет. В настоящее время с 14 лет можно выезжать на обычном велосипеде на дорогу, однако административная ответственность наступает с 16. В таком случае привлекать нарушителей ПДД становится проблематично, так как они не подпадают по возрасту.

